قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، إنّ الوزارة تقدمت بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أنّ ما تردد بشأن احتمال تسبب عطل كهربائي في وقوع الحادث لا يتفق مع التوضيحات والبيانات الفنية الصادرة عن الوزارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوزارة أصدرت توضيحاً بشأن ما جرى تداوله فور انتشار هذه الأنباء، وأكدت أنّ الموصلات الكهربائية كانت مشدودة وقت وقوع الحادث.

وأوضح أنّ أجهزة الوقاية سجلت خروج دائرتين بعد اندلاع الحريق على الطريق الدائري، لكن خروج الدائرتين لم ينتج عنه أي انقطاع في التغذية الكهربائية، نظراً إلى وجود أكثر من مصدر لتغذية المناطق، وهو ما أتاح توفير التغذية من مصادر بديلة، من خلال محطة قريبة، كإجراء احترازي.

وأشار إلى أنّ مقاطع الفيديو المتداولة عقب وقوع الحادث أظهرت أنّ الموصلات الخاصة بأعمدة الإنارة على الطريق الدائري كانت مشدودة وقت الحادث، وأنّ الأسلاك لم تكن مقطوعة.

استمرار الخدمة

وأكد أنّ خروج الدائرتين جاء بعد اندلاع الحريق، ولم يؤدِّ إلى فصل التغذية الكهربائية عن المناطق، موضحاً أنّ توفير مصدر بديل للتغذية جرى لضمان استمرار الخدمة، في ظل تعدد مصادر الإمداد الكهربائي.

