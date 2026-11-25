نعى المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، ضحايا الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر اندلاع حريق أعلى الطريق الدائري، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مخلفًا حالة من الحزن والأسى بين المواطنين.

وأعرب المهندس محمد شلبي عن بالغ حزنه وتأثره إزاء هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أن فقدان الأرواح في مثل هذه الحوادث يمثل مأساة إنسانية مؤلمة، تستوجب التضامن مع أسر الضحايا ومساندتهم في هذا الظرف العصيب.

وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم ومحبيهم الصبر والسلوان، كما ابتهل إلى الله أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيدهم إلى ذويهم سالمين معافين.

وثمّن أمين شباب حماة الوطن بالقاهرة الجهود التي بذلها رجال الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة المعنية في التعامل مع الحادث، مشيدًا بسرعة الاستجابة والعمل على إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق واحتواء تداعياته، ومؤكدًا تقديره لما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين.

واختتم المهندس محمد شلبي بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، وأن يجنب الوطن وأبناءه الحوادث والكوارث، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والسلامة.