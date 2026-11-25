أنهى فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي الشوط الأول من مواجهته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «خوسيه ألفالادي»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سيناريو مثيرًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سبورتنج لشبونة إثر تدخل من ليساندرو مارتينيز، لكن الحارس سيني لامينز نجح في التصدي لتسديدة لويس سواريز.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى تسبب لامينز بنفسه في ركلة جزاء ثانية لصالح أصحاب الأرض، بعد ارتكابه مخالفة داخل منطقة الجزاء، ليحصل على بطاقة صفراء.

وعاد لويس سواريز لتنفيذ الركلة الثانية، ونجح هذه المرة في تسجيل هدف التقدم لسبورتنج لشبونة بالدقيقة 33، مستغلًا الفرصة التي حصل عليها فريقه بعد دقائق من إهدار الركلة الأولى.

وحاول مانشستر يونايتد إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن محاولاته لم تسفر عن تغيير النتيجة، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم سبورتنج لشبونة بهدف دون مقابل.