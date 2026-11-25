نعت النقابة العامة لأطباء مصر ببالغ الحزن و الأسى ضحايا حادث الحريق المأسوي الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وتتقدم النقابة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعية الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما ندعو الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعين الأطقم الطبية وأطقم الإسعاف على أداء واجبهم في إنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.