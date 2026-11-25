أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن حادث انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية وقع بعد الساعة السادسة مساءً، في دائري الوراق، وأسفر عن اندلاع حريق وامتداد النيران سريعًا إلى عدد من السيارات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وصلت خلال نحو 10 دقائق من وقوع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، ومنها مستشفى بولاق الدكرور، ومستشفى إمبابة العام، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الحصيلة المعلنة للحادث بلغت 30 حالة وفاة و16 مصابًا، موضحًا أن بعض المصابين يعانون من حروق تتراوح نسبتها بين 30% و40%، فيما توجد حالات حرجة وصلت نسبة الحروق بها إلى 70%.

توفير سيارات للتبرع بالدم

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع توفير سيارات للتبرع بالدم في محيط المستشفيات لدعم الحالات التي تحتاج إلى نقل دم.