حرص عدد من نجوم الفن على نعي ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معبرين عن حزنهم بسبب الحادث، ومقدمين العزاء لأسر الضحايا، كما دعوا بالشفاء العاجل للمصابين.

ليلي علوي

ونعت الفنانة ليلى علوي ضحايا الحادث، وكتبت عبر حسابها: «لا إله إلا الله، ربنا يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين».

إياد نصار

وقدم الفنان إياد نصار خالص العزاء لأسر الضحايا، وكتب: «خالص العزاء لأهالي ضحايا حادث الوراق، نحتسبهم عند الله شهداء».

هنا الزاهد

ودعت الفنانة هنا الزاهد بالرحمة للضحايا والصبر لأسرهم، قائلة: «ربنا يرحم كل الضحايا ويصبر أهاليهم.. ويشفي المصابين».

كزبرة

كما نعى الفنان كزبرة ضحايا الحادث، وكتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحم الضحايا ويشفي كل مصاب ويصبر أهاليهم».

خالد الصاوي

ونعى الفنان خالد الصاوي ضحايا الحادث وكتب منشور على حسابه بموقع فيسبوك «البقاء لله، ربنا يرحم كل الضحايا ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان».

محمد هنيدي

وعبر الفنان محمد هنيدي عن تأثره بمشهد الحادث، وكتب: «البقاء لله في ضحايا حادث الوراق، ربنا يرحمهم يا رب.. مش عارف أكتب إيه.. المنظر مرعب ويقبض القلوب».

ياسر جلال

كما نعى الفنان ياسر جلال ضحايا الحادث، وكتب: «ربنا يرحمهم جميعًا ونحتسبهم عند الله من الشهداء»، فيما كتب الفنان تامر حسني: «ربنا يرحم ضحايا الحادث الأليم ويصبر أهاليهم».

هدى الإتربي

وشاركت هدي الإتربي منشور على حساباتها تنعي فيه للضحايا أيضا ، قائلة: خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا في حريق الطريق الدائري.