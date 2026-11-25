كشفت الإعلامية هبة الأباصيري عن نجاتها من حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي شهد حريقًا هائلًا إثر اشتعال سيارة محملة بمواد بترولية، وامتداد النيران إلى عدد من السيارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وكتبت هبة الأباصيري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة عبّرت خلالها عن امتنانها لله بعد نجاتها من الحادث، مؤكدة أن دقائق، وربما ثواني معدودة، كانت الفارق بينها وبين التعرض للخطر.

وقالت هبة الأباصيري في منشورها: «اللهم لك الحمد والشكر يا رب. دقايق ويمكن ثواني معدودة فرقت بين الحادث الأليم على الطريق الدائري وبين النجاة واللطف اللي ربنا أكرمني بهم».

وأضافت الإعلامية دعاءها لضحايا الحادث وأسرهم، متمنية أن يتغمد الله المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما دعت للمصابين بالشفاء العاجل، واختتمت منشورها بقولها: «اللهم آمين يا رب العالمين».

وتأتي رسالة هبة الأباصيري في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، وسط حالة من الحزن بسبب الخسائر البشرية التي خلفها الحريق، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الواقعة والتحقيق في ملابساتها.