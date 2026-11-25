نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ضحايا الحريق الأليم الذي اندلع مساء اليوم الأربعاء بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ونشر الاتحاد بياناً رسمياً عبر حسابه على منصة "إكس"،:

"نعزي أنفسنا، ونعزي مصر الحبيبة وأهلنا جميعاً، ونتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة في ضحايا الحريق الأليم، سائلين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على جميع المصابين والجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.. حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه".

وكان حريق هائل اندلع فوق نفق 10 بحي الوراق في إمبابة بالجيزة، بعد اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات المجاورة، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين وشلل مروري كامل بالمنطقة.

ووفقًا للمعاينة الأولية التي نقلتها مصادر أمنية، اختلت عجلة القيادة من يد سائق سيارة نقل المواد البترولية، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانفجار الحمولة، ثم امتداد النيران إلى السيارات المجاورة.

وأسفر الحادث، وفق آخر حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 15 آخرين، فيما شاركت 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعيات الواقعة، وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه الرئيس الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، إلى جانب سرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث والتحقيق في ملابساته للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوعه.