روى عدد من شهود العيان وسائق ونش، تفاصيل اللحظات الأولى لحريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن احتراق عدد من المركبات، مؤكدين سرعة اشتعال النيران وصعوبة التعامل مع الحادث في لحظاته الأولى.

سائق ونش: النيران دخلت الكابينة وقفزت من السيارة قبل احتراقها

وقال أحد شهود العيان، من موقع الحادث لبرنامج «على مسؤوليتي»، إنه كان موجودًا داخل الجراج وقت وقوع الحادث، موضحًا أن السيارة انقلبت ثم انفجرت، مضيفًا: «ملحقناش نعمل حاجة والدنيا كانت خربانة».

وفي شهادة أخرى، قال أحد المواطنين إن شقيقه وأطفاله كانوا بالقرب من موقع الحريق، وعندما شاهدوا النيران تركوا الدراجة البخارية التي كانوا يستقلونها وفروا من المكان، مشيرًا إلى أن الدراجة احترقت بالكامل.

من جانبه، روى سائق ونش تفاصيل نجاته من الحريق، قائلًا إن النيران دخلت إلى كابينة الونش، ما دفعه إلى الهروب من السيارة وتركها، مضيفًا أن الونش احترق بالكامل، وكانت محملة عليه سيارة وقت اندلاع الحريق.

وتكشف هذه الشهادات جانبًا من حالة الارتباك وسرعة انتشار النيران التي شهدها موقع الحادث، وفق روايات المتواجدين بالقرب منه.