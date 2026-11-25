هنّأ المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي منتخب مصر للناشئين، والجهاز الفني، بعد التأهل للدور الثاني في كأس العالم.

وتواصل “أبوريدة” مع الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على منتخب الناشئين، ورئيس بعثة المنتخب في كأس العالم، لتهنئة المنتخب بعد الفوز على بنما بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الأربعاء.

كما أبلغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعثة المنتخب، تهنئة جميع أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وأرسل “أبو ريدة” تحياته للجهاز الفني، وعلى رأسه حسين عبداللطيف، المدير الفني، حيث هنّأه على المشوار المميز منذ توليه قيادة منتخب الناشئين، والنجاحات المتتالية التي حققها الجهاز الفني، حتى المرحلة الأهم التي يخوضها حاليًا، في منافسات كأس العالم.

وطالب “أبوريدة”، لاعبي المنتخب بالحفاظ على روح الانتصارات، ومواصلة النتائج الإيجابية، للوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم، مؤكدًا ثقته وثقة جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في قدرتهم على ذلك.