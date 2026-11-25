تنعى نقابة الصحفيين ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وإذ تتقدم النقابة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، فإنها تدعو الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليهم بالصحة والسلامة، وأن يعينَ الأطقمَ الطبية على أداء واجبها الإنساني نحوهم.

وتؤكد النقابة تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين في هذا المصاب الجلل، مثمِّنةً في الوقت ذاته الجهود البطولية لرجال الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، والأطقم الطبية في التعامل مع تداعيات الحادث.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية، تُهيب نقابة الصحفيين بالزملاء والزميلات في مختلف المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام ضرورة الالتزام التام بضوابط التغطية المهنية في أوقات الكوارث والحوادث، ومراعاة مشاعر الأسر المكلومة، وصون كرامة المتوفين والمصابين، وذلك عبر الالتزام بما يلي:

• حظر المحتوى القاسي: الامتناع التام عن نشر الصور أو المقاطع المصورة الدامية للمتوفين والمصابين، وتجنب بث أي محتوى بصري أو سمعي يمس الكرامة الإنسانية أو يضاعف آلام ذويهم.

• احترام الخصوصية: الالتزام بالقواعد المهنية عند نشر أسماء الضحايا أو بياناتهم، وعدم انتهاك حرمة الأسر أو تصويرها في لحظات الحزن والانهيار دون موافقة صريحة.

• حماية المصابين والأطفال: مراعاة الوضع الصحي والنفسي للمصابين، لا سيما الحالات الحرجة، وتجنب إقحام الأطفال في التغطية الإعلامية أو إجراء حوارات معهم تحت أي ظرف.

• تجنب الملاحقة لأسر الضحايا : الامتناع عن طرح الأسئلة الاستفزازية أو ملاحقة أسر الضحايا في المستشفيات وأماكن الحادث، وترك مساحة إنسانية كافية لهم لتجاوز صدمة الفاجعة.

• الدقة والموضوعية: التحري الدقيق للمعلومات من مصادرها الرسمية، والتصحيح الفوري لأي خطأ قد يرد أثناء النشر، وعدم الانسياق وراء السبق الصحفي على حساب الحقيقة أو القيم الإنسانية.

وتشدد نقابة الصحفيين على أن الالتزام بالتغطية المسؤولة في مثل هذه اللحظات العصيبة ليس مجرد واجب مهني وأخلاقي فحسب، بل هو أقل ما يمكن تقديمه احترامًا لأرواح الضحايا ومواساةً لأسرهم، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.