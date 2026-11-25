أنهى فريق الشرقية إنبي الشوط الأول من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا متقدمًا بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف التقدم لفريق الشرقية إنبي عن طريق حسام غانم في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة بينية من حامد عبد الله وضعته في مواجهة مباشرة مع محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، ليضع الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية الضيقة، معلنًا تقدم فريقه.

وحاول سيراميكا كليوباترا العودة إلى المباراة خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، من خلال تكثيف الضغط الهجومي والبحث عن ثغرات في دفاع الفريق البترولي.

لكن الشرقية إنبي نجح في تنظيم خطوطه الدفاعية وإغلاق المساحات أمام لاعبي سيراميكا، مع الاعتماد على التمركز الجيد واللعب تحت الكرة، ليحافظ على نظافة شباكه رغم محاولات المنافس، سواء عبر الاختراق من العمق أو الهجوم من الأطراف.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الشرقية إنبي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، جاستيس آرثر، أحمد رمضان بيكهام، عبد الله مجدي.

خط الوسط: عمرو قلاوة، عمرو السولية، محمد رضا بوبو، صديق إيجولا، بيتر كروكيس.

خط الهجوم: مروان عثمان.

تشكيل الشرقية إنبي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: محمد شرقية، مروان داوود، سيف الخشاب، أحمد كالوشا.

خط الوسط: عماد ميهوب، عمر العزب، زياد كمال.

خط الهجوم: محمد النحاس، حامد عبد الله، حسام إيفونا.