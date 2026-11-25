أتم صندوق النقد الدولي برنامج التسهيل الإئتماني الممدد والذي بدأ في النصف الثاني من ديسمبر 2022 لمدة 4 سنوات من المقرر ان تحصل الحكومة على مبلغ 2.3 مليار دولار كآخر شريحة من البرنامج المتفق عليه بين الصندوق و مصر بقيمة إجمالية تجاوز 9.2 مليار دولار تقريباً.

رئيس الوزراء يعلن إتمام المراجعة الآخيرة

قبل قليل اعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ انتهاء إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة من برنامج التسهيل المدد مع اعتزام مجلس إدارة صندوق النقد في واشنطن؛ الكشف عن وصول مبلغ آخر شريحة من البرنامج.

ويأتي إعلان رئيس الوزراء في إطار متابعة تطورات برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي، وما يرتبط به من مراجعات دورية لمدى تنفيذ البرنامج والإجراءات المتفق عليها بين الجانبين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع الإجراءات المرتبطة باستكمال مراحل البرنامج، مع انتظار اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال الشهر المقبل، بما يمثل المحطة التالية بعد الإعلان عن الانتهاء من المراجعة الثامنة والأخيرة.

ماذا سيحدث بعد الحصول علي آخر شريحة

بحسب ما أكدته مصادر داخل وزارة المالية لـصدي البلد، والذي تضمنت أنه مع اعلان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الحصول علي الشريحة الأخيرة من البرنامج المتفق فيه مع مصر؛ سيتم عمل احتفالا رسميًا مطلع العام المقبل والذي يعرض نتائج وتأثيرات البرنامج علي الاقتصاد المصري.

ماذا يعني إتمام مصر لآخر مراجعة من صندوق النقد؟

يعني حصول مصر على تقييم المراجعة الآخيرة من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي؛ اعتراف المؤسسات الدولية بمنجزات الإصلاح الإقتصادي الذي اتخذته الحكومة وتنفيذها لكافة المتطلبات والتوافقات المبرمة مع الصندوق للوصول للاهداف المطلوبة ومن ثم سينعكس علي صرف آخر مبلغ من القرض بقيمة 2.3 مليار دولار.

يساعد برنامج تقييم المراجعة الأخيرة والذي اجتازت فيه مصر لكافة المتطلبات المطلوبة؛ الاعتراف الرسمي من المؤسسات الدولية بقدرات الاقتصاد القومي على تحمله لكافة الصدمات التي واجهت الاقتصادين العالمي والإقليمي

تؤكد اجراءات برنامج المراجعة وانتهاء الإتفاق مع إدارة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية؛ حصل الاقتصاد المصري على شهادة الجدارة الإئتمانية من المؤسسات العالمية وقوته على سداد كافة إلتزاماته والتعهدات المبرمة بين الجهات الإنمائية والإئتمانية العالمية.