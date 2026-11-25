كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن آخر تطورات برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، معلنًا إتمام الصندوق المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج، مع ترقب عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل.

صندوق النقد أتم المراجعة الثامنة والأخيرة لمصر

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة، موضحًا أن الخطوة المقبلة تتمثل في عقد اجتماع مع مجلس إدارة الصندوق خلال ديسمبر المقبل.

ويأتي إعلان رئيس الوزراء في إطار متابعة تطورات برنامج التعاون الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي، وما يرتبط به من مراجعات دورية لمدى تنفيذ البرنامج والإجراءات المتفق عليها بين الجانبين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع الإجراءات المرتبطة باستكمال مراحل البرنامج، مع انتظار اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال الشهر المقبل، بما يمثل المحطة التالية بعد الإعلان عن الانتهاء من المراجعة الثامنة والأخيرة.

ويترقب الملف الاقتصادي نتائج الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر، بعد استكمال المراجعة الأخيرة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب مواصلة العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات الدولة، وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدت تصريحات رئيس الوزراء أن المراجعة الثامنة والأخيرة وصلت إلى مرحلة الإتمام، وأن الأنظار تتجه حاليًا إلى اجتماع مجلس إدارة الصندوق المنتظر خلال الشهر المقبل.