احتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بعيد ميلادها وسط أجواء مميزة جمعتها بعدد من أصدقائها والمقربين منها، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور التي وثقت لحظات الاحتفال.

إطلالة أسماء إبراهيم..

وظهرت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، تميز بتصميمه البسيط والراقي، مع أكمام طويلة وقصة أنثوية أضفت على ظهورها لمسة من الأناقة.

وشهد الاحتفال تجهيز تورتة مميزة حملت اسمها وصورها، وزينت بعبارة Happy Birthday، وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

وتفاعل متابعو الإعلامية مع الصور، وحرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها عاما جديدا مليئا بالنجاح والسعادة.