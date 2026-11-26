كشفت جارة السائق الراحل حسين إبراهيم، ضحية حادث انقلاب وانفجار شاحنة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عن تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياته، مستعيدةً آخر لقاء جمعهما قبل سفره في رحلته الأخيرة، ومواقفه الطيبة مع جيرانه وأبناء المنطقة.



وقالت جارة السائق الراحل، في تصريحات خاصة، إن الفقيد كان يتمتع بطيبة قلب كبيرة، واعتاد مساعدة جيرانه والاهتمام بأحوالهم، مشيرة إلى أنه كان يعامل ابنتها جنى، التي فقدت والدها، بحنان وعطف، وكان يوصيها دائمًا بالاهتمام بها ومساعدتها.

وأضافت متأثرة: «بنتي جنى يتيمة، وكان بيعطف عليها دايمًا، وكان يوصيها عليا ويقولها خلي بالك من ماما وساعديها، كان إنسان طيب، عمري ما شفت زيه أبدًا».

واستعادت السيدة آخر لقاء جمعها بالراحل قبل الحادث، موضحة أنه كان مطلع الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم الاثنين الماضي، أثناء توجهه إلى عمله، قائلة: «آخر مرة شفته فيها كان يوم الاثنين اللي فات، قالي سلام وهو ماشي رايح الشغل، وكأنه بيودعني، ومن ساعة ما عرفت الخبر وأنا في الشارع بدعيله، ولما سمعت خبر وفاته قلت يا قهري».

وأكدت جارة الضحية أن الراحل كان محبوبًا بين أهالي المنطقة، ويتمتع بحسن الخلق والالتزام الديني، ولم يُعرف عنه إيذاء أحد أو افتعال المشكلات، مضيفة: «الناس كلها في المنطقة بتحبه علشان بيصلي وعارف ربنا، لا بيؤذي حد ولا بيشتم حد، وعايش في حاله من البيت للجامع».

واختتمت حديثها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، قائلة: «ربنا يجعله من أهل الجنة ويصبر أمه وأولاده، خصوصًا ابنه الكبير اللي لسه في الجيش ومخلصش خدمته».