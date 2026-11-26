أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بدء تفعيل وتشغيل العيادات المسائية التخصصية بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوصيات اجتماع المجلس الإقليمي للصحة، وفي إطار جهود المحافظة لتطوير المنظومة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، وإتاحة فرص إضافية للكشف والعلاج في مواعيد تتناسب مع ظروفهم، بما يخفف عن أهالينا أعباء الانتظار والانتقال للحصول على الخدمة.

وأكد محافظ الغربية أن تشغيل العيادات المسائية يأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية توفير كافة الإمكانات والأطقم الطبية اللازمة، وحسن استقبال المرضى، والالتزام بمعايير الجودة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيلة وزارة الصحة بالغربية، ببدء تشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات العامة والمركزية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان ومحافظ الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تستهدف توفير فرص أكبر أمام المواطنين للحصول على الخدمات الطبية في أوقات إضافية، وتخفيف الضغط على العيادات الصباحية، وتحسين مستوى الخدمة العلاجية.

وشددت وكيلة وزارة الصحة على المتابعة المستمرة لانتظام العمل بالعيادات المسائية، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والاحتياجات اللازمة، ومتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من تشغيلها وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الإقليمي للصحة، وحرص محافظة الغربية على تحويل مخرجات الاجتماعات إلى خطوات تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويوفر لأهالينا رعاية طبية أفضل.