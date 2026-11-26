واصل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس تألقه بقميص برشلونة؛ بعدما نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة الفريق الكتالوني أمام نادي صباح باكو، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، ليسهم في فوز البلوجرانا بنتيجة 4-1، ويحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في المسابقة القارية.

وشارك جيسوس أساسيًا في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ونجح في ترك بصمته التهديفية، ليؤكد أهميته داخل صفوف برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جيسوس يتفوق على ريفالدو ولويس سواريز

ولم يكن هدف جابرييل جيسوس أمام صباح باكو، مجرد إضافة جديدة إلى رصيده التهديفي، بل منحه إنجازًا تاريخيًا بعدما رفع عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 28 هدفًا، متجاوزًا أسطورتي برشلونة ريفالدو ولويس سواريز، اللذين يمتلك كل منهما 27 هدفًا في البطولة.

وبهذا الرقم، أصبح مهاجم برشلونة رابع أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلف مواطنيه نيمار برصيد 43 هدفًا، وفينيسيوس جونيور برصيد 35 هدفًا، وكاكا الذي سجل 30 هدفًا.

أرقام مميزة لجيسوس مع برشلونة هذا الموسم

وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يقدم جابرييل جيسوس مستويات مميزة مع برشلونة خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال 11 مباراة في مختلف المسابقات، بإجمالي 376 دقيقة مشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البرازيلي يساهم في تسجيل هدف لفريقه كل 53 دقيقة، وهو معدل مميز يتفوق به على عدد من نجوم الفريق الكتالوني، من بينهم لامين يامال، الذي يسجل أو يصنع هدفًا كل 55 دقيقة.

ويحتل جيسوس المركز الثاني في قائمة أفضل معدلات المساهمة التهديفية بين لاعبي برشلونة هذا الموسم، ولا يتفوق عليه سوى مواطنه رافينها، الذي يساهم في تسجيل هدف كل 50 دقيقة.

انتقال جيسوس إلى برشلونة قادمًا من آرسنال

وكان برشلونة قد تعاقد مع جابرييل جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف آرسنال الإنجليزي، بموجب عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

ويأمل المهاجم البرازيلي في مواصلة عروضه القوية خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب مع الفريق الكتالوني، بعدما نجح في فرض نفسه بقوة وتسجيل أرقام مميزة منذ بداية مشواره مع البلوجرانا.