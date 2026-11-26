ترأس المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، اعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة رفع صرف صحي الحرفيين بمحافظة بورسعيد.

وتفقد المهندس احمد التراس، موقع الأعمال، واطّلع على الموقف التنفيذي لعمليات الإصلاح والإجراءات الفنية المتخذة للتعامل مع العطل، كما تابع جهود فرق التشغيل والصيانة والأعمال الجارية لإعادة المحطة إلى حالتها التشغيلية، موجهًا بتكثيف الجهود وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الإصلاح.

رئيس مياه القناة يشرف علي أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة رفع صرف صحي حرفيين بورسعيد

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمراحل العمل، والتنسيق بين الفرق الفنية المعنية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير أعمال الإصلاح، مع رفع درجة الاستعداد لضمان سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة.

وأوضح المهندس أحمد التراس، ان هذه المتابعة في إطار حرص الشركة على سرعة احتواء المواقف الطارئة، والحفاظ على انتظام تشغيل منظومة الصرف الصحي، والحد من أي تأثيرات محتملة على مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بمحافظة بورسعيد.