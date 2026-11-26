يواصل فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد جهوده الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة، من خلال الحملات الميدانية واللجان المتخصصة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

حملات مشتركة مع مباحث التموين بالمنطقة الصناعية بحي الجنوب.

كان فرع الهيئة فى بورسعيد شن حملات بتوجيهات الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، و أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، وبمشاركة مفتشي الأغذية والأطباء البيطريين بالفرع، أسفرت جهود الهيئة اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر عن عدد من الأنشطة الرقابية، شملت:

حملات رقابية مشتركة بحي الجنوب:

تنفيذ حملة رقابية بالمنطقة الصناعية بنطاق حي الجنوب، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة، للمرور على المنشآت الغذائية ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول الأغذية.

حملات رقابية مشتركة بحي الشرق:

تنفيذ حملة بالتعاون مع حي الشرق، أسفرت أعمال المرور والتفتيش خلالها على أحد المخابز الإفرنجية عن رصد خطر داهم، نتيجة تدني مستوى الاشتراطات المقررة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وعلى الفور، أوصت الهيئة بإيقاف تشغيل المخبز لحين إزالة أسباب الخطر الداهم واستيفاء اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

متابعة المنشآت الغذائية بأحياء الزهور والمناخ:

المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق حيّي الزهور والمناخ، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل، والتأكد من تطبيق معايير سلامة الغذاء.

لجان تراخيص المحال العامة:

مواصلة أعمال لجان متابعة ومعاينة المنشآت الغذائية المتقدمة للحصول على التراخيص من خلال منظومة تراخيص المحال العامة، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية الدورية والمكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.