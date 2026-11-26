أعلنت غرفة شركات السياحة بدء تسجيل التضامنات بين الشركات المنظمة للحج على الموقع الإلكتروني للغرفة، استعدادًا لموسم الحج السياحي لعام 1448هـ / 2027م، يستمر تسجيل التضامنات حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2026، يأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة للموسم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأوضحت الغرفة، في كتاب دوري وجهته إلى الشركات السياحية، أن تسجيل التضامنات متاح لكافة المستويات، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج السياحي، مؤكدة أن الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد شاملا المشرفين 45 حاجًا للبرنامج الواحد، مع عدم احتساب السائقين ضمن العدد بالنسبة للمستوى البري، علي ان يشمل هذا العدد حصة الهيئات وباقات الحج المميزة.

وفيما يتعلق ببرامج المخيمات، أشارت الغرفة إلى أن برنامج الحج السياحي مخيمات (أ) لا يزال برنامجًا مستقلًا عن برنامج مخيمات (ب)، مع استمرار التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إمكانية دمج البرنامجين، على أن يتم إخطار الشركات بأي مستجدات في هذا الشأن.

إجراءات إلكترونية

وأشارت الغرفة إلى أن إجراءات التضامن تتم من خلال موقعها الإلكتروني، حيث تقوم الشركة التي تمثل رأس التضامن بتسجيل بياناتها وإضافة الشركات المتضامنة، فيما يتعين على الشركات الأخرى الدخول على الموقع والموافقة على طلب التضامن أو رفضه، وفقًا للإجراءات المحددة.

كما أكدت ضرورة استكمال بيانات الحجاج الفائزين بالقرعة على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة، وتسجيل الرغبات الخاصة بتفاصيل برامج حصص المشرفين والباقات المميزة التي لم يتم تحديد برنامج لها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبدء إجراءات التضامن.

وأضافت أن الشركات مطالبة باستكمال طلبات التضامن على موقع الوزارة، ورفع الإقرارات والتعهدات المطلوبة، مع ضرورة تطابق الطلبات والمستندات المقدمة على موقعي الغرفة والوزارة، حتى يتسنى مراجعتها واعتمادها.

وطالبت الغرفة الشركات السياحية بالالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة، وسرعة إنهاء خطوات تسجيل التضامنات وتقديم المستندات وأصول الشيكات التأمينية، لضمان استكمال إجراءات موسم الحج السياحي وفقًا للجدول الزمني المقرر.