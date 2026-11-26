أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 26 /11/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2026.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 133,55 خلال شهر سبتمبر 2026 (أولـي) مقابل 131,71 خلال شهر أغسطس 2026 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1,4 %.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

* بلـــغ الرقـم القيــاسي صناعة المنتجات الغذائية 148,31 خـــلال شــهـر سبتمبر 2026 مــقــــارنـــة بشـهــر أغسطس 2026 حيــث بلــغ 140,65 بنسبــه ارتفاع قدرها 5,45 % وذلك بسبب زيادة الاقبال على السلع.

• بلــــــغ الــرقــم القياســـي صناعة المركبات ذات المحركات 551,06 خلال شهر سبتمبر 2026 مقارنة بشهر أغسطس 2026 حيث بلغ 426,09 بنسبة ارتفاع قدرها 29,33 % وذلك لاحتياج السوق .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة الملابس الجاهزة 251,37 خــــلال شهــر سبتمبر 2026 مقــارنة بشــهــر أغسطس 2026 حيــث بلــــغ 282,81 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 11,12 % وذلك بسبب الوضع في السوق المحلى والعالمي.

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الخشب و منتجاته و الفلين (عدا الأثاث) 53,35 خـــلال شهــــر سبتمبر 2026 مقــارنـة بشــهر أغسطس 2026 حــيــث بــلـــغ 64,96 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 17,87 % وذلك بسبب احتياج السوق