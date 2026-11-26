عقدت لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل دولية بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق رأس المال "ICMA"، بعنوان "بناء أسواق سندات شركات قادرة على الصمود وذات كفاءة في الأسواق النامية والناشئة" وذلك ضمن الاجتماع الدوري للجنة في العاصمة الإسبانية مدريد.

يأتي ذلك في ضوء انتخاب الدكتور إسلام عزام رئيسًا للجنة لدورة (2026-2028) وشغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الأيوسكو خلال الفترة ذاتها.

تعزيز دور مصر في منظمة الأيوسكو

وتعزز مشاركة الهيئة رفيعة المستوى تعزز دور مصر في منظمة الأيوسكو التي تلعب دورًا حيويًا للنهوض بالأسواق المالية، من خلال تعاونها الفني الوثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الكبرى، بهدف تطبيق المبادئ والمعايير الدولية على الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الرقابية، وتوفير برامج التدريب والمساعدة الفنية، وبناء القدرات المؤسسية للدول الأعضاء.

ويقوم نشاط أسواق سندات الشركات على إصدار الشركات للسندات وبيعها للمستثمرين بهدف الحصول على تمويل لأنشطتها ومشروعاتها وتوسعاتها، بدلًا من الاعتماد فقط على القروض المصرفية أو زيادة رأس المال من خلال إصدار الأسهم، وبالتالي فهي تحقق تنوعًا على مستوى مصادر التمويل، وتساهم في تعميق أسواق رأس المال.

عُقدت الورشة ضمن جهود اللجنة لدعم تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية والناشئة، من خلال مناقشة التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه أسواق سندات الشركات، واستعراض التجارب الدولية والحلول الممكنة لتعزيز كفاءتها وسيولتها، بما يدعم قدرتها على توفير التمويل للقطاع الخاص.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة، إن تطوير أسواق سندات الشركات يمثل أولوية للعديد من الاقتصادات النامية والناشئة، نظرًا لدورها في تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات، والحد من الاعتماد المفرط على الإقراض المصرفي، فضلًا عن استيعاب المدخرات طويلة الأجل وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين.

وأوضح أن بناء أسواق فعالة لسندات الشركات لا يتوقف على توافر الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة، بل يتطلب أيضًا وجود قاعدة متنوعة من المستثمرين، وبنية أساسية قادرة على دعم عمليات الإصدار والتداول، ومستويات كافية من الشفافية والسيولة في السوق الثانوية، بما يساعد على تعزيز كفاءة التسعير وتيسير تداول السندات.

وأضاف أن تطوير هذه الأسواق يرتبط بمعالجة مجموعة من التحديات، من بينها محدودية السيولة، وضعف مشاركة بعض فئات المستثمرين، والمخاطر المرتبطة بالائتمان وأسعار الفائدة والتضخم، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه التحديات من خلال سياسات وأطر تنظيمية تراعي طبيعة كل سوق ومرحلة تطوره.

وأشار إلى ما تضمنته مبادرة "ACCELERATE" التي أقرتها لجنة الأسواق النامية والناشئة، والمقرر تطبيقها عام 2027، والتي تستهدف مساعدة الدول الأعضاء على تحويل أولويات تطوير أسواق رأس المال إلى إصلاحات محددة وقابلة للتنفيذ، من خلال الجمع بين الجهات الرقابية والمنظمات الدولية وخبراء الصناعة لتبادل المعرفة وتحديد الحلول وإعداد خطط إصلاح عملية، لاسيما وأن أسواق سندات الشركات يمكن أن تستفيد من المبادرة، في ظل اختلاف مستويات تطور الأسواق وتباين أطرها التنظيمية وهياكلها المؤسسية، مما يستدعي تبادل التجارب وتكييف الحلول الدولية وفقًا لاحتياجات كل دولة، بدلًا من الاعتماد على نموذج وحيد للتطوير.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع الرابطة الدولية لأسواق رأس المال "ICMA" يتيح الاستفادة من خبراتها المتخصصة في أسواق الدخل الثابت، وربط الرؤى التنظيمية بالتطبيقات العملية للمؤسسات العاملة في السوق، بما يساعد المشاركين على مناقشة حلول واقعية للتحديات التي تواجه أسواق سندات الشركات في الدول النامية والناشئة.

وتناولت الورشة دور أسواق سندات الشركات ومكوناتها الأساسية ضمن أسواق رأس المال العالمية، وأهميتها في تمويل الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب استعراض الأطر التنظيمية القائمة والتطورات التي تشهدها هذه الأسواق، ومناقشة المتطلبات اللازمة لنشأتها وتطورها، والعوامل المؤثرة في السيولة ومستويات مشاركة المستثمرين.

وشملت المناقشات التحديات التي تواجه نمو هذه الأسواق، والحلول التنظيمية والسياسات الممكنة لمعالجتها، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بإصدارات السندات وتداولها، وفي مقدمتها مخاطر الائتمان وأسعار الفائدة والتضخم والسيولة، مع استعراض دراسات حالة وتجارب تطبيقية من عدد من الأسواق.

كما تطرقت ورشة العمل إلى تأثير الابتكار والتمويل المستدام على مستقبل أسواق سندات الشركات، بما يشمل تطوير أسواق السندات المستدامة، وتعزيز نزاهة السوق وثقة المستثمرين، ودور الرقمنة والترميز والذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة والشفافية وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل.