ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية، وذلك بدير راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، بشبرا، في الفترة من الثالث والعشرين، وحتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وقدّم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه الكهنة، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من الخبرات المختلفة، حيث ألقى إرشادات الرياضة الروحية الأب يوحنا بخيت بعنوان "الكاهن بين التلمذة والرسالة".

كذلك، اطمأن الأنبا باسيليوس على كافة أحوال كنائس الإيبارشيّة، مختتمًا الرياضة الروحية ببعض التوصيات الرعوية.