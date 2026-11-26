وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد استجابته لمُناشدته التي أطلقها خلال برنامجه مساء أمس، بشأن إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الوراق، ترحمًا على الشهداء ومواساة لأسرهم.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «اكس »: «شكرًا للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على استجابته لمناشدتي مساء أمس على الهواء بأداء صلاة الغائب غدًا عقب صلاة الجمعة على أرواح شهداء حادث الوراق».

وأضاف أن وزير الأوقاف وجه بإقامة صلاة الغائب في جميع المساجد عقب صلاة الجمعة، غدًا، على أرواح الضحايا، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

https://x.com/ahmeda_mousa/status/2125912217816007040?a=gIr6JwszpTQ7-CDwI8c&s=08

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وكان الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة قد شهد اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وأسفر عن تفحم عدد كبير من المركبات.

ووفقًا للتقديرات المبدئية الواردة بشأن الحادث، أسفر الحريق عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب اندلاع الحريق والمسئول عن الحادث.

