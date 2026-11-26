أعلن النجم تامر حسني تأجيل حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة 27 نوفمبر بمدينة مدينتي، إلى يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع أسر ضحايا حادث الطريق الدائري الأليم، الذي أثار حالة من الحزن والأسى بين المواطنين.

وجاء قرار تأجيل الحفل في لفتة إنسانية تعكس تقدير تامر حسني للموقف الصعب الذي تمر به أسر الضحايا، ومراعاة لمشاعرهم في ظل حالة الحزن التي خلفها الحادث، الذي حظي باهتمام واسع وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يستقبل الحفل جمهوره يوم الجمعة 4 ديسمبر، بدلًا من الموعد السابق، حيث ينتظر محبو النجم تامر حسني لقاءه في ليلة غنائية مميزة بمدينة مدينتي، يقدم خلالها مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من أغنياته الحديثة.

ولاقى قرار التأجيل تقديرًا من جانب المتابعين، الذين أشادوا باللفتة الإنسانية وموقف الفنان في مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية، مؤكدين أن التضامن مع أسر الضحايا ومشاركتهم مشاعر الحزن يأتي في مقدمة الأولويات خلال هذه اللحظات الصعبة.

ويأتي تأجيل الحفل ليؤكد أهمية مراعاة مشاعر أسر الضحايا والتضامن معهم، على أن يلتقي تامر حسني بجمهوره في الموعد الجديد يوم الجمعة 4 ديسمبر بمدينة مدينتي.