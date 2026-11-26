كشف المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن صدور توجيهات بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتعويض أهالي ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة حتى يحصل المتضررون على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بأسر الضحايا والمصابين، وتعمل على توفير أوجه الدعم والمساندة لهم، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة في أعقاب الحادث، ومتابعة احتياجات الأسر المتضررة والعمل على سرعة الاستجابة لها.

وأضاف أن توجيهات الحكومة تستهدف عدم تأخر الإجراءات الخاصة بالتعويضات، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء منها وتقديم الدعم اللازم للأهالي.