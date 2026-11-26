قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الفرق المستجيبة التابعة للهلال الأحمر تضم فريقًا متخصصًا للدعم النفسي في أثناء الطوارئ، مدربًا على ما يُعرف بالإسعاف النفسي الأولي.

وأضافت “إمام”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الإسعاف المعتاد يتعامل مع الجروح المرئية التي يمكن رؤيتها والتعامل معها ظاهريًا، بينما يضم الهلال الأحمر فريقًا من الأخصائيين المدربين بالأساس على التعامل مع حالات ما بعد الصدمة، والحالات التي تختلط فيها المشاعر المختلفة نتيجة مشاهدة حادث أو الخروج منه أو التعرض للإصابة.

وأشارت إلى أن هذه الفرق مدربة بشكل كبير، وتضم رجالًا وسيدات، حتى يكون الدعم موجهًا بحسب الفئة والنوع، مشيرة إلى أن الأطفال أيضًا لديهم أساليب مختلفة لتقديم الدعم النفسي الأولي لهم، حتى في محيط الحادث.

وأكدت أن التركيز لا يكون على المصابين أنفسهم أو ذويهم المباشرين فقط، فهناك أشخاص آخرون في محيط الأحداث يحتاجون أيضًا إلى هذا الدعم المتخصص.

ولفتت إلى أن هذا هو الدور المساند الذي يقوم به الهلال الأحمر إلى جانب الدور الرئيسي للأجهزة الرسمية والوزارات المعنية، موضحة أن دور الهلال الأحمر يستمر خلال الرحلة الكاملة التي يمر بها المصاب، بداية من وجوده في مكان الحادث، ثم نقله إلى المستشفيات، ومتابعته بعد عودته إلى المنزل سالمًا، أو متابعة ذويه لتقييم الاحتياجات التي قد تنشأ عن وقوع الحادث.

وأوضحت أن هذا الدعم يشمل أوجهًا كثيرة، من بينها توفير المستلزمات والوجبات والأغطية وغيرها لأهالي الضحايا والمصابين.

وأكدت أن جزءًا كبيرًا من دور الهلال الأحمر في أثناء الأزمات يتمثل في تنظيم الحشود، موضحة أن الحس التطوعي الذي يظهر بشكل تلقائي وعفوي من المصريين وقت الأزمات أمر رائع، لكن من المهم توظيف هذا التطوع بالشكل الصحيح.

وبينت أن كثيرًا من المواطنين الذين يرغبون في المساعدة قد لا يكونون مدربين على تقديم الإسعاف الأولي أو الإسعاف النفسي، لكنهم ينتظرون من يوجههم وينسق جهودهم، وهو ما يقوم به فريق الاستجابة في أثناء الطوارئ.

وأضافت أن هذا الفريق يظهر في الأزمات، وكذلك في مباريات كرة القدم والاستادات والتجمعات البشرية الكبرى، لأن دوره الأساسي يتمثل في توجيه الحشود وتنظيمها ومنع وقوع المزيد من الحوادث في محيط الحادث الأساسي.

وأشارت إلى أن هذا الدور كان ظاهرًا خلال حادث الطريق الدائري بالوراق، خاصة حول المستشفيات، وفي تنظيم الحشود حول سيارات التبرع بالدم التي دفعت بها وزارة الصحة والسكان أو الهلال الأحمر المصري، مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين.

وأكدت أن الهلال الأحمر يعول دائمًا على الترابط والتضامن الذي يجمع مختلف فئات الشعب المصري في تقديم العون والمساعدة، كل بطريقته، لكن مهمة الفرق تتمثل في تحويل هذا العطاء الذاتي إلى مساعدة حقيقية ومنظمة تفيد المصابين وتوجه الدعم إلى المطلوب.