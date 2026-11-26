أثار شريف حازم، نجم الكرة المصرية السابق، الجدل بتصريحاته حول موقفه من الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور حال توليه مسؤولية داخل النادي الأهلي، وتوفير المقابل المادي الخاص بهما.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«شريف حازم عبر برنامج اللعيب: أنا لو مسئول في الأهلي كنت طلعت زيزو وإمام فري ووفرت فلوسهم»

أثار شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، الجدل بتصريحات قوية بشأن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، مطالبًا برحيلهما عن صفوف القلعة الحمراء، من أجل توفير النفقات المالية التي يتحملها النادي.

وقال شريف حازم، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»: «والله لو أنا مسئول في الأهلي كنت طلعت زيزو وإمام عاشور فري، ووفرت فلوسهم».

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن وجهة نظره تأتي في ظل عدم اقتناعه باستمرار الثنائي داخل الفريق، معتبرًا أن رحيلهما قد يكون أحد الحلول لتقليل الأعباء المالية على النادي