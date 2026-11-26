أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم والمنشآت الغذائية والمخابز بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، وضمان سلامة الأغذية المتداولة والمقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالبطاقات التموينية أو استغلال الدعم بطرق غير مشروعة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو حقوقهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة الخماسية للمتابعة الميدانية بالمحافظة نفذت حملة رقابية بمركز ومدينة القوصية، تحت إشراف العميد زهجر سليمان، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وبرئاسة مجدي حماد، رئيس اللجنة، وبمشاركة أحمد خضر، مفتش الأغذية وأخصائي صحة المجتمع والبيئة، والدكتور صفوت أحمد، مفتش السلامة والصحة المهنية، ومحمد الشحات، مفتش التموين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والمخابز البلدية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على 6 منشآت غذائية، ورصد مخالفات جسيمة داخل مطعمين تمثلت في وجود بيارات ومواسير صرف صحي داخل أماكن تجهيز الطعام، بما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، فضلًا عن مزاولة النشاط دون ترخيص وتدني الاشتراطات الصحية، وعلى الفور جرى غلق المطعمين وتشميعهما بالتنسيق مع المختصين برئاسة مركز ومدينة القوصية.

وأضاف أن الحملة تمكنت كذلك من ضبط 574 بطاقة تموينية ذكية بحوزة أحد أصحاب المخابز البلدية، كان قد جمعها بغرض التربح غير المشروع، حيث جرى تحرير محضر جنحة بالواقعة، وتسليمه إلى مركز شرطة القوصية، وقيدت برقم 20317 لسنة 2026 جنح القوصية، لمخالفته أحكام القانون رقم 109 لسنة 1980.

ولفت المحافظ إلى أن إجمالي نتائج الحملة شمل تحرير 17 محضرًا، منها 12 محضرًا صحيًا بواقع 6 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى 4 محاضر للسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن إعدام 75 كيلوجرامًا من الأغذية والأواني غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية دون توقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الحاسم مع أي منشأة تمثل خطرًا على الصحة العامة أو تخالف القوانين والاشتراطات المنظمة، مؤكدًا عدم التهاون في حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الدعم الموجه لمستحقيه.