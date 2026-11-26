نعى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن خالص حزنه وأسفه إزاء هذا الحادث، وخالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وذويهم.

وأعرب محافظ أسيوط عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا في مصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرب اللواء محمد علوان عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمن الله عليهم بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.