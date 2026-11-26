نعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقطاع الدكتور خالد محمود أبو ندى الذي ارتقى شهيدًا مع زوجته إثر جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف متعمد ومتواصل للمسيرة التعليمية.

وقال الوزارة في بيان لها : كان الشهيد قامة تربوية وأكاديمية ومهنية بارزة أفنى سنوات عمره في خدمة التعليم وأبنائه الطلبة وتقلّد خلال مسيرته الحافلة بالعطاء عددًا من المواقع والمسؤوليات التربوية والأكاديمية.

وأضاف البيان : عمل معلمًا في المدارس وأكاديميًا في مؤسسات التعليم العالي وشغل مناصب عميد شؤون الطلبة وعميد القبول والتسجيل في جامعة الأقصى ورئيس قسم الإشراف التربوي في خانيونس قبل أن يتولى مهام وكيل وزارة التربية والتعليم العالي.

وتابع : حمل درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي وأسهم في البحث العلمي وتطوير المناهج التعليمية الفلسطينية وشارك في لجنة إعداد مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيانها أن تمادي الاحتلال في استهداف القيادات والكوادر التعليمية يأتي في سياق عدوان ممنهج على المنظومة التعليمية الفلسطينية في ظل صمت دولي مخزٍ إزاء جرائمه المتواصلة بحقها وقتله مئات المعلمين وعشرات آلاف الطلبة وتدميره المؤسسات التعليمية واغتياله مئات الأكاديميين والعلماء والباحثين.

وتابع البيان : يطال الاحتلال بجرائمه وكيل وزارة التربية والتعليم العالي وزوجته في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وشددت الوزارة على أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة مسيرته التعليمية ولن تثني الأسرة التربوية عن أداء رسالتها الوطنية والإنسانية والدفاع عن حق أطفال غزة وطلاب ومعلمي القطاع في التعليم الآمن والكريم.

وإختتمت الوزارة بيانها : نُجدّد دعوتنا إلى تحرك دولي جاد وفاعل لوقف العدوان اليومي ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسان الفلسطيني ومؤسساته التعليمية.