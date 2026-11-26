وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتخصيص الخطبة الثانية من خطبة الجمعة غدًا للحديث عن حتمية التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، في ضوء الأحداث الراهنة، وحرصًا على تعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، وترسيخ معاني الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والشدائد.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تماسك المصريين ووقوف بعضهم إلى جوار بعض في أوقات الشدائد يمثلان صورة عظيمة من صور الوعي الوطني والتكافل الإنساني، ويعكسان صدق التدين والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى التراحم والتعاون وتحمل المسؤولية المشتركة.

وأوضحت الوزارة أن تجاوز الأزمات يتطلب تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العامة، والتمسك بروح الأخوة والمسؤولية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات وترسيخ الاستقرار والتماسك بين أبنائه.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وأهلها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويصرف عنها كل سوء ومكروه.

وزير الأوقاف ينعي ضحايا حادث الوراق

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شهداء الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لفقدان الضحايا، ومقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ودعا وزير الأوقاف المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرزقهم تمام الصحة والعافية، وأن يتجاوزوا آثار الحادث، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء

وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجَّه الدكتور أسامة الأزهري مديري مديريات الأوقاف المعنية بضرورة متابعة الموقف والتواصل المستمر مع المحافظين والجهات التنفيذية المختصة، للعمل على تقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بما يسهم في مساندتهم خلال هذه الظروف الصعبة.

كما شدد وزير الأوقاف على أهمية متابعة أحوال المصابين والاطمئنان عليهم، والتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لأسرهم، في إطار الدور المجتمعي للوزارة وحرصها على التواصل مع المواطنين ومساندتهم في أوقات الشدائد.

وجدد وزير الأوقاف دعاءه إلى الله عز وجل بأن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.