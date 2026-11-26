نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1832 لسنة 2026، بشأن إبعاد المدعو وسيم عزام مصري، سوري الجنسية، مواليد 10 مايو 1998، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نص القرار

ونص القرار، الصادر عن وزير الداخلية محمود توفيق، على إبعاد المذكور خارج البلاد، استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

تفاصيل قرار إبعاد سوري خارج البلاد

وجاء القرار عقب الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13 أكتوبر 2026، بشأن طلب إبعاد أحد حاملي الجنسية السورية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاد وسيم عزام مصري، سوري الجنسية، مواليد 10 مايو 1998، خارج البلاد للأسباب المشار إليها.

كما نصت المادة الثانية على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما تضمنت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية.