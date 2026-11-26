نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1831 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقا للأسماء والبيانات الواردة بالكشف المرفق بالقرار.

نص القرار

ونص القرار، الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جنسيات أجنبية متنوعة

وتضمنت قائمة الجنسيات المأذون بالتجنس بها النمساوية، والعمانية، والهولندية، والصربية، والإسبانية.

وجاءت أسماء المواطنين الواردة بالقرار كالتالي:

محمد مجدي عبد الفتاح عبد العليم – الجنسية النمساوية. بيتر حنا صادق حنا – الجنسية النمساوية. إسماعيل محمد عزمي أمين أحمد الزنقلي – الجنسية النمساوية. سميرة عصام محمد سليمان أحمد – الجنسية النمساوية. مريم إبراهيم متري عبد الشهيد – الجنسية النمساوية. روان إبراهيم بشير محمد – الجنسية النمساوية. ميسون إبراهيم بشير محمد – الجنسية النمساوية. داليا محمد عبد الحميد مهدي – الجنسية النمساوية. مريم إسماعيل دياب إسماعيل دياب – الجنسية النمساوية. الطفل محمود أشرف فتح الله محمد طنش – الجنسية النمساوية. الطفلة جنا أشرف فتح الله محمد طنش – الجنسية النمساوية. الطفلة طيف سالم بن محمد بن سالم المقبالي – الجنسية العمانية. نسمة بكري بكري علي – الجنسية الهولندية. آلاء محمد عبد الحميد موسى – الجنسية الهولندية. هشام خالد حسن محمود عثمان – الجنسية الهولندية. زياد علاء الدين صلاح الدين برعي – الجنسية الهولندية. عبد الرحمن صابر عبد الرحمن عفيفي – الجنسية الهولندية. طارق علاء محمد عزيز إبراهيم – الجنسية الهولندية. مصطفى محمود هواري أحمد – الجنسية الهولندية. محمد أحمد جابر سالم سيد أحمد – الجنسية الصربية. بسام يوسف علي عبد المقصود – الجنسية الإسبانية.

تفاصيل قرار وزير الداخلية

واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، فيما تم تحريره بتاريخ 18 أكتوبر 2026.