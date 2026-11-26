واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مدعومة بمخاوف من اضطراب إمدادات الخام العالمية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، بعد إعلان الفصائل اليمنية استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية، إلى جانب تقارير عن اصطدام سفن بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 01:37 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 10 سنتات، أو ما يعادل 0.1%، لتسجل 94.71 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنتاً، أو 0.4%، إلى 84.03 دولار للبرميل.

ولن تشهد تعاملات العقود الآجلة للخام الأمريكي تسوية، اليوم الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب قوية عند تسوية تعاملات الأربعاء، إذ ارتفع خام برنت بنسبة 3.5%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2%، عقب إعلان الفصائل اليمنية استهداف مصفاة رأس تنورة النفطية في السعودية والحي المالي بالعاصمة الرياض.

وتكتسب التطورات أهمية خاصة في أسواق الطاقة، نظراً لأن مصفاة رأس تنورة تعد الأكبر في المملكة العربية السعودية، كما تقع ضمن مجمع نفطي يضم محطة رئيسية لتصدير الخام السعودي، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية وحركة الصادرات، ويعزز علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط.

وفي تطور آخر، تعرضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز لاضطرابات جديدة، وسط تقارير عن اصطدام ناقلات نفط بألغام بحرية في الممر المائي الاستراتيجي، الذي كانت تدفقات النفط عبره قد بدأت التعافي والاقتراب من مستويات ما قبل الحرب.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن بيان للجيش الإيراني قوله إن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري واشتعلت فيها النيران داخل منطقة وصفها بأنها «غير مصرح بها» في المضيق، وذلك بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية عن اصطدام ناقلتي نفط بألغام وانفجارهما في المنطقة نفسها.

وفي هذا السياق، قال دانيال هاينز، المحلل لدى بنك «إيه إن زد»، إن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يهدد بوقف التعافي الذي شهدته تدفقات النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيراً إلى أن صادرات الخام من منطقة الخليج ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تسجل اتجاهاً هبوطياً.

وعلى صعيد سياسات الإنتاج، يستعد وزراء تحالف «أوبك+» لعقد سلسلة اجتماعات في 29 نوفمبر الجاري، لمناقشة سياسة إنتاج النفط لعام 2027، وسط تحديات تتعلق بتحقيق التوازن في الأسواق، لا سيما بعد خروج الإمارات من التحالف ومنظمة أوبك، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها العراق وكازاخستان لرفع تقديرات قدراتهما الإنتاجية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل، لتصل إلى 418.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر الجاري.

وجاءت الزيادة الفعلية أقل من توقعات المحللين، الذين رجحوا ارتفاع المخزونات بنحو 1.5 مليون برميل، وهو ما قدم دعماً إضافياً لأسعار النفط، في ظل استمرار تركيز المستثمرين على المخاطر الجيوسياسية واحتمالات تأثر الإمدادات العالمية بالتطورات العسكرية في المنطقة.