سجلت أسعار الدواجن اليوم، الخميس، استقرارا واضحًا بالبورصة والأسواق، حيث تراجع كيلو الدواجن البيضاءحوالى 10 جنيهات، لتسجل 65 جنيهًا بدلا من 75 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 5 جنيهًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 65 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات، ليصل سعر الكيلو بالمزرعة إلى 58 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 77 جنيهاً.

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 77 جنيهاً، بعدما كان سعرها 105 جنيهات أمس، الأربعاء، وتصل للمستهلك بـ90 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 128 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم ليتراوح بين 170 و200 جنيه في بعض المحلات، أى انخفض ما يقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 110 جنيهات جملة، لتصل للمستهلك بسعر 135 حنيها، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 110 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيها.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 130 جنيها جملة، وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن “هناك تراجعا في أسعار الأعلاف بنسبة 40%، ونعيش استقرار منذ ثلاثة أعوام”.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، في مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، أن هناك زيادات ملحوظة في إنتاج اللحوم والألبان والداوجن، مشيرا إلى أن هناك فائضا للتصدير في الدجاج والبيض.

وأوضح أنه لا توجد أي زيادة في أسعار اللحوم والداوجن في الأسواق، مؤكدا أن منافذ الدولة ووزارة الزراعة والتموين توفر اللحوم لعمل توازن في السوق.