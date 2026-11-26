شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 25/11/2026 أحداث متنوعة.

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية لتركيب مجسم مركب شراعى بميدان المدخل الجنوبى للمدينة بمنطقة الشرطة العسكرية بطريق السادات.

https://www.elbalad.news/7193809

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رئيس الإتحاد المحلى لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل ، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الحركة النقابية بالمحافظة.

رفع الوعي وتعزيز الإنتماء لدى العمال

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الدورات والبرامج التثقيفية لرفع وعى العمال بالمصانع والشركات والمؤسسات ، وتعزيز روح الولاء والإنتماء والروح المعنوية لديهم، بما يسهم فى ترسيخ الثقة بين المواطنين وجهود الدولة في الجمهورية الجديدة ، وتحقيق التكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات .

https://www.elbalad.news/7194344

جهود متنوعة



تفقد الدكتور أحمد الصغير مصطفى، مدير عام شؤون هيئة التعليم برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مصطفى أبو الحجاج، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم بمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الأربعاء، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، والمنعقدة بمعهد الإمام الشعراوي بأسوان؛ للاطمئنان على انتظام اللجان وسير الاختبارات في أجواء من الانضباط والالتزام.

https://www.elbalad.news/7194508

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إنطلاق أولى فعاليات مبادرة " معاً ضد العنف " ، التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، مؤكداً على أهمية تفعيل محور الحماية وتكثيف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتعزيز الوعي بحقوقها .

https://www.elbalad.news/7194543

وافق المجلس التنفيذى للمحافظة أسوان، سرئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على إطلاق " منتدى طلاب أسوان “ باعتباره مساحة مؤسسية آمنة للحوار والتعبير عن الرؤى والمشاركة في صناعة المستقبل، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ”بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ومستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

https://www.elbalad.news/7194544