واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية لتركيب مجسم مركب شراعى بميدان المدخل الجنوبى للمدينة بمنطقة الشرطة العسكرية بطريق السادات.

ضمن جهود تطوير المظهر الحضاري والجمالي للمداخل والميادين الرئيسية

ويأتي تنفيذ المجسم كإهداء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إطار مساهمتها المجتمعية لإضفاء لمسات جمالية وحضارية على أحد أبرز الميادين التى تستقبل الأفواج السياحية القادمة من المطار، والمتجهة لزيارة المزارات والمناطق الأثرية ، فضلًا عن مرورها عبر مطلع كوبرى ومحور خزان أسوان البديل.

وتُضاف هذه الأعمال إلى ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السادات، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمداخل والميادين الرئيسية، وإبراز الهوية الحضارية والسياحية لمدينة أسوان.

محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المجتمعية للأكاديمية

ووجه محافظ أسوان الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وفرع جنوب الوادى بقيادة الدكتور الفيصل عبد الحميد، وطلاب الأكاديمية، تقديرًا لدورهم المتميز ومشاركتهم المجتمعية الجادة في خدمة أبناء المجتمع الأسوانى .

تكامل الخبرات الأكاديمية لدعم التنمية المجتمعية

وتتولى كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع جنوب الوادى إعداد التصميمات الهندسية للمشروع، بالتعاون مع المركز الهندسي للاستشارات والبحوث وخدمة المجتمع بالأكاديمية ، بما يعكس توظيف الخبرات الأكاديمية والهندسية لخدمة المجتمع المحلي، ودعم جهود تطوير مدينة أسوان.

وتؤكد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من خلال هذه المبادرة إستمرار دورها المجتمعي والتنموي، وتسخير إمكاناتها وخبراتها لتنفيذ مشروعات عملية تسهم في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالمحيط العمرانى .

إضافة جمالية جديدة لطريق السادات تعكس الهوية النيلية والحضارية لأسوان ، وتعزز صورتها السياحية فى إطار تكامل الجهود والمشاركة المجتمعية لتطوير المدينة.