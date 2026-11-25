أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادة «شاين كلينك» الطبية بمنطقة شرق مدينة نصر، لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيب أمراض جلدية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة والتصدي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة مختصة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت بالمرور على عيادة «شاين كلينك»، الكائنة بشارع حافظ رمضان، أبراج دلتا فلاور، بجوار سيتي سنتر، بمنطقة شرق مدينة نصر، يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، وأسفر المرور عن رصد إدارة وتشغيل المنشأة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

طبيبة أمراض جلدية

وأضاف عبدالغفار أن اللجنة رصدت سيدة تقدم نفسها للمترددين على المنشأة باعتبارها طبيبة أمراض جلدية، دون تقديم ما يثبت قيدها بنقابة الأطباء أو حصولها على ترخيص مزاولة مهنة الطب، فضلًا عن مباشرتها إجراءات طبية شملت استخدام مستحضرات طبية وحقن الفيلر والبوتوكس.

ولفت إلى أن المذكورة تمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تستخدمها في الإعلان والترويج للخدمات والإجراءات الطبية التي تقدمها بالمنشأة، بالمخالفة للضوابط المنظمة لممارسة المهن الطبية والإعلان عن الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، تم ضبط المذكورة بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة انتحال صفة طبيب، كما تم ضبط والتحفظ على كميات من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وغير المسجلة، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول المستحضرات الطبية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة رصدت كذلك وجود جهاز ليزر طبي داخل المنشأة دون استيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة من الجهات المختصة، فضلًا عن عدم وجود تعاقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمشرف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم تحرير محاضر إثبات حالة بالمخالفات، وغلق وتشميع المنشأة بالأختام الرسمية، مع التنبيه المشدد بعدم فض الأختام إلا بموجب قرار رسمي من الجهات المختصة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية اللازمة، والتزامها بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، والتحقق من مؤهلات وتراخيص القائمين على تقديم الخدمات الطبية، والتصدي لأي ممارسات تنتحل الصفة الطبية أو تعرض حياة المواطنين للخطر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة التأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة قبل التعامل معها، والتحقق من مؤهلات وتراخيص القائمين على تقديم الخدمات الطبية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي منشآت أو ممارسات طبية مخالفة من خلال القنوات الرسمية للوزارة.