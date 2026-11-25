بحث الاتحاد الأوروبي وكوسوفو سبل تسريع تنفيذ إصلاحات الإدارة العامة وإدارة المالية العامة، بما يسهم في تطوير جهاز إداري أكثر كفاءة واحترافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الخاصة المعنية بإصلاح الإدارة العامة بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو، الذي عقد في بريشتينا، برئاسة مشتركة لوزيرة الرقمنة والإدارة العامة في كوسوفو لوليزون جاكشيو، ورئيس وحدة المفوضية الأوروبية المعنية بكوسوفو، ييري بليتسيتي.

وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان أصدره عقب انتهاء فعاليات الاجتماع - أهمية تسريع تنفيذ استراتيجيات إصلاح الإدارة العامة وإدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير نظام التوظيف المركزي القائم على الكفاءة، واستكمال إصلاح الأجور، إلى جانب الحد من التعيينات المؤقتة في المناصب القيادية.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز في التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وتخفيف الأعباء الإدارية، مشيرا إلى أهمية تعزيز كفاءة المحاكم الإدارية وتسريع الفصل في النزاعات، فضلا عن استكمال تطبيق نظام التوظيف المركزي.

من جانبها، أكدت جاكشيو أن الإصلاح الإداري يرتكز بالأساس على العنصر البشري.. مشيرة إلى التقدم في ترشيد عمل الهيئات الحكومية، وتوسيع الخدمات الرقمية، وإطلاق منصة الهوية الإلكترونية الوطنية والمحفظة الرقمية، بما يعزز البنية التحتية الرقمية ويوفر خدمات حكومية أكثر أمانا وسهولة في الوصول.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون، بما في ذلك على المستوى الفني، لضمان تنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت ممكن بما يخدم المواطنين في كوسوفو.