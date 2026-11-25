انتقد تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأوضاع الفنية والإدارية داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يعاني من مشكلات واضحة في اختيارات اللاعبين والتعاقدات، وهو ما انعكس على مستواه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن استمرار حسين عموتة في القيادة الفنية منذ بداية الموسم كان يصب في مصلحة الزمالك وبيراميدز.

وقال دونجا، خلال تصريحاته ببرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، مع الإعلامي الدكتور أحمد البكري، إن الأهلي يحتاج إلى إعادة النظر في ملف التعاقدات واختيارات اللاعبين، موضحًا أن بعض الصفقات الجديدة جاءت بقرارات إدارية، لكن مردودها داخل الملعب لم يكن على مستوى طموحات جماهير النادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الأهلي، حال امتلاكه فريقًا قويًا وعناصر قادرة على المنافسة، سيكون مصدر قلق لجميع منافسيه، إلا أن المستوى الذي يقدمه الفريق حاليًا لا يثير المخاوف لدى المنافسين، في ظل تراجع الأداء والنتائج.

وأشار عبد الحميد إلى أن استمرار حسين عموتة في منصبه منذ بداية الموسم كان في صالح الزمالك وبيراميدز، معتبرًا أن تراجع مستوى الأهلي منح منافسيه فرصة أكبر للمنافسة على البطولات، في الوقت الذي يحتاج فيه الفريق الأحمر إلى تصحيح مساره واستعادة قوته.

وفي المقابل، أشاد دونجا بتجربة نادي بيراميدز، مؤكدًا أنها تستحق الإشادة في ظل التخطيط الجيد والعمل المنظم، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح منافسًا قويًا على البطولات، ويمتلك مقومات تجعله قادرًا على الاستمرار في المنافسة بقوة.

وفي سياق آخر، انتقد نجم الزمالك السابق ابتعاد سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة داخل الأهلي، مؤكدًا أن وجوده في منصب عضو مجلس الإدارة بدلًا من موقعه السابق أضر بالفريق، في ظل الدور المهم الذي كان يقوم به داخل المنظومة الكروية، وقدرته على فرض الانضباط والتعامل مع اللاعبين.

واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي بحاجة إلى مراجعة شاملة لاختياراته الفنية والإدارية، وإعادة تقييم ملف التعاقدات، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات القادرة على إعادة الانضباط والاستقرار، من أجل استعادة مستواه والعودة للمنافسة بقوة على البطولات.