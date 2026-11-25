كشف محمد البنهاوي، الناقد الرياضي، كواليس بيان لاعبي الزمالك بشأن تأخر مستحقاتهم المالية، وموقف الجهاز الفني وإدارة النادي من البيان، إلى جانب ترتيبات سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر.

وقال البنهاوي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "بيان لاعبي الزمالك صدر بعلم معتمد جمال والمسؤولين عن جهاز الكرة داخل النادي".

وأضاف: "لاعبو الزمالك سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال شهر ديسمبر المقبل، ولا توجد أي عقوبات على اللاعبين بعد إصدار البيان".

وتابع: "سيكون هناك طائرة خاصة لنقل بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر".