كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس جديدة تتعلق بعلاقة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين لم تكن على ما يرام، وشهدت العديد من الأزمات والخلافات خلال فترة توليه المسئولية.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، أن لاعبي الأهلي لم تكن لديهم قناعة كبيرة بالأفكار الفنية التي يعتمد عليها “عموتة”، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا داخل الفريق على عدم ملاءمة المدرب المغربي لقيادة القلعة الحمراء.

وأضاف أن مستوى أي لاعب لم يشهد تطورًا ملحوظًا تحت قيادة عموتة، كما لم يحصل عدد من العناصر الشابة، رغم امتلاكهم إمكانات جيدة، على الفرصة الكافية، ومن بينهم عمر سيد معوض ومحمود صلاح، اللذان اقتصرت مشاركتهما على دقائق قليلة، في ظل عدم اعتماد المدرب على سياسة تجديد دماء الفريق.

وأشار إلى أن اللاعبين لم يلمسوا وجود أفكار فنية أو تكتيكية واضحة خلال التدريبات، التي اعتمدت، بحسب وصفه، على تدريبات المثلثات والمربعات، دون ظهور بصمة فنية مقنعة، مؤكدًا أن حالة عدم الرضا داخل غرفة الملابس كانت كبيرة تجاه أسلوب المدرب.

وتابع أن الأزمة لم تقتصر على الجانب الفني، بل امتدت إلى العلاقة الشخصية بين “عموتة” واللاعبين، بعد ما طلب المدير الفني منهم عدم التحدّث معه بشأن أسباب عدم المشاركة في المباريات، وهو ما تسبّب في حالة من التوتر داخل الفريق.

وكشف أمير هشام أن أحد اللاعبين استفسر من المدرب عن أسباب استبعاده وعدم مشاركته، إلا أن رد "عموتة" جاء حادًا، دون تقديم توضيحات مقنعة، وهو ما زاد من حالة الغضب تجاهه، خاصة أن المدرب لم ينجح في احتواء اللاعبين نفسيًا أو كسب ثقة أصحاب الخبرات داخل الفريق.

كما أشار إلى وقوع أزمة بين “عموتة” وأحمد رضا، بعد ما وجه المدير الفني كلمات حادة للاعب وعاتبه رغم عدم مشاركته في مواجهة القناة بالدوري المصري، الأمر الذي أثار غضب اللاعب بشدة، وكاد يتطوّر إلى مشادة بين الطرفين داخل غرفة الملابس.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقة بين عموتة ولاعبي الأهلي كانت سيئة للغاية، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تأخرت في إعلان رحيل المدرب، رغم امتلاكها معلومات وتفاصيل عديدة بشأن ما حدث داخل الفريق خلال الفترة الماضية.