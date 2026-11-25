هدّد المتحدث العسكري باسم الفصائل اليمنية المسلحة "الحوثيين" بمهاجمة ميناء جدة وموانئ السعودية على البحر الأحمر إذا قُصف ميناء الحديدة.

هجمات على ميناء الحديدة ومحيط مطار صنعاء

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بوقوع هجمات على ميناء الحديدة.

فيما أعلن الناطق باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة تطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة حفاظاً على سلامتهم.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بشن غارات على محيط مطار صنعاء الدولي.

ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لسلاح الطيران المسيّر وهو يستهدف تجمعات ومواقع حوثية جنوب شرقي الحزم بمحافظة الجوف.



اعتراض مسيرتين في المنطقة الشرقية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية، أطلقتها الفصائل المسلحة باليمن.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيانين، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت المسيّرتين في المنطقة الشرقية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصدرهما أو الجهة التي أطلقتهما.