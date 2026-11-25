حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، مساء اليوم، من احتمالات إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والأمنية بالمنطقة، داعية إياهم إلى الاستعداد لاحتمال حدوث تغييرات مفاجئة في حركة الطيران والتنقل.

تهديدات قد تتصاعد سريعاً

وأوضحت التحذيرات الأمنية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالمنطقة أن التهديدات قد تتصاعد سريعاً، مشيرة إلى مخاطر تعرض مصالح أمريكية ومنشآت مرتبطة بالولايات المتحدة لهجمات من جانب إيران وجماعات تدعمها، من بينها جماعة الحوثيين.

ودعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى متابعة تحديثات شركات الطيران والمطارات بصورة مستمرة، والتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، مع وضع خطط بديلة تحسباً لتعطل حركة السفر أو إغلاق المجالات الجوية بصورة مفاجئة.

هجمات في الخليج واضطرابات في السفر

وتأتي التحذيرات في أعقاب تصاعد الهجمات العسكرية في الخليج، حيث شهدت البحرين والكويت هجمات إيرانية استهدفت مصالح أمريكية، وفقاً للتحذيرات الأمريكية، بالتزامن مع هجمات حوثية استهدفت مطارات ومنشآت حيوية في السعودية، وأسفرت عن اضطرابات في حركة السفر.

كما تزامنت التطورات مع استمرار التهديدات المتبادلة بين السعودية والحوثيين، بعدما هدّدت الجماعة باستهداف ميناء جدة والموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، رداً على أي قصف يستهدف ميناء الحديدة اليمني، وسط إعلان الرياض اعتراض طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضيها.

مخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية

وتعكس التحذيرات الأمريكية مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، وتأثيرها على أمن الملاحة الجوية والبحرية وحركة التجارة والطيران المدني في الشرق الأوسط.