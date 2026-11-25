انتهت مباراة مانشستر سيتي وضيفه نابولي على وقع التعادل (2-2) الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة الدوري ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



انتهى الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني تمكن مهاجم مانشستر يونايتد السابق راسموس هويلاند من تسجيل الهدف الأول المباغت لنابولي في الدقيقة 55.



وسريعاً أدرك المغرب أيوب بوعدي التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 67، قبل أن يحرز نواه لانغ هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 76.

وأنقذ ريان شرقي فريق مانشستر سيتي من الخسارة محرزاً هدف التعادل الثاني في الدقيقة 86.

ورفع مانشستر سيتي بذلك رصيده إلى 10 نقاط بعد أن تعادل للمرة الأولى مقابل خسارة وتعادل، فيما حصد نابولي نقطته الرابعة في مرحلة الدوري.