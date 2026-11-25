أبلغ مستخدمو تطبيق تيك توك في جميع أنحاء المملكة المتحدة عن مشاكل في التطبيق، قيل إنها كانت انقطاعاً في الخدمة، وقد لجأ الكثيرون إلى موقع Downdetector للتعبير عن غضبهم.

وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، أبلغ آلاف المستخدمين لتطبيق TikTok الليلة عن انقطاع في الخدمة، وأفاد موقع داون ديتكتور بوجود مشاكل لمدة ساعة على الأقل، لا سيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

وحدث الانقطاع حوالي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، وتم اكتشاف المشاكل في الاستخدام العام للتطبيق، وبدرجة أقل في تحميل مقاطع الفيديو.

مشاكل في الجدول الزمني والتعليقات

وواجه الكثيرون صعوبة في استخدام منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، بما في ذلك مشاكل في الجدول الزمني والموجز، ومشاكل في قسم التعليقات.

وأفاد موقع Downdetector أنه تلقى أكثر من 10,000 بلاغ عن مشاكل في تطبيق TikTok بحلول الساعة الثامنة مساءً تقريباً، وكان معظمها من مستخدمين في المملكة المتحدة.

وأُشير إلى أن أكثر من 70% من هذه المشاكل تتعلق بالتطبيق نفسه، حيث اشتكى بعض المستخدمين عبر الإنترنت من عدم تحميله.

تيك توك: تم حل المشكلة

وقال متحدث باسم تيك توك: "واجهنا مشكلة تقنية بسيطة أثرت على الوصول إلى تيك توك. تم حل المشكلة. نعتذر عن الإزعاج ونشكركم على صبركم".

بعد 12 يوماً من انقطاع مايكروسوفت

ويأتي هذا العطل بعد 12 يوماً من انقطاع خدمة مايكروسوفت الذي تسبب في إلغاء آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

كما يأتي في أعقاب انقطاع شبكة بلاي ستيشن، التي هددت الأسبوع الماضي بتعريض إصدار لعبة Grand Theft Auto 6 للخطر في المملكة المتحدة.

وبحسب تشارلز لامانا، نائب الرئيس التنفيذي لقسم Copilot والوكلاء والمنصات في مايكروسوفت، وقع الحادث نتيجة لتضافر ثلاثة عوامل. أولها خللٌ في تحديثٍ خاص بخوادم البنية التحتية لشبكة مايكروسوفت 365، والذي بدأ طرحه في يوليو.

وأقرّ المسؤول التنفيذي قائلاً: "على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، تم تطبيق هذا التغيير عالمياً دون أي تأثير". وتسبب هذا الخلل في زيادة الضغط على الخوادم وعدم استجابتها في ظل ظروف تحميل معينة.

وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب زيادة حركة المرور على البنية التحتية الرئيسية، بعد أن أجرت Teams تغييراً في الشبكة قبل حوالي خمس عشرة ساعة من الانقطاع، والتخفيض المؤقت لما يقرب من 14٪ من سعة الخوادم، التي ظلت خارج الخدمة بسبب حادث مستقل من اليوم السابق.