كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب النادي الأهلي من الاستقرار على تعيين سامي قمصان مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول لكرة القدم، لحين الانتهاء من التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على شاشة قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن احتمالات تولي سامي قمصان المسئولية الفنية بشكل مؤقت ارتفعت خلال الساعات الأخيرة، في ظل اتجاه إدارة الأهلي نحو التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك الإمكانات الفنية التي تتناسب مع أسلوب لعب الفريق وطموحاته.

وأشار إلى أن فكرة الاستعانة بمدرب مصري بشكل مؤقت كانت مطروحة بالفعل أمام إدارة النادي، على أن يتولى قيادة الفريق لحين حسم ملف المدير الفني الأجنبي والتعاقد مع اسم قوي يقود الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التوجّه عقب قرار إدارة الأهلي بإقالة المدرب المغربي الحسين عموتة من منصبه، بعد الخسارة أمام بيراميدز، حيث ترى الإدارة أن التعاقد مع مدير فني أجنبي هو الخيار الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، مع إمكانية إسناد المهمة مؤقتًا إلى سامي قمصان لحين إتمام التعاقد الجديد.