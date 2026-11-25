وجّه الإعلامي أحمد عبد الباسط رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن اختيار المدير الفني الجديد للفريق الذي سيخلف المغربي الحسين عموتة في تدريب الفريق.

وقال “عبد الباسط”، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة «صدى البلد»، «رسالتي لمجلس إدارة الأهلي متستعجلش شوية في الاختيار ولكن هات مدرب فرز أول»، مضيفًا: «مينفعش الأهلي يجيب مدرب نعدله بالأيام قعد كام يوم في تدريب الفريق».

وأردف قائلًا: «الاختيار المقبل بالنسبة للنادي الأهلي هو اختيار مهم وهو عنق زجاجة بالنسبة للفريق.. الأهلي أصبح تنتظره حسبة برما من أجل التأهل لكأس العالم للأندية 2029»، مؤكدًا أن عامل اختيار المدير الفني المقبل عامل مهم بالنسبة للأهلي في الوقت الحالي.